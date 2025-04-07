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İki kızı asrın felaketinde ölen annenin 3'üncü kızı kayboldu!

İki kızı asrın felaketinde ölen annenin 3'üncü kızı kayboldu!
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 kızını kaybeden kendisi de enkazdan yaralı kurtulan genç kadın 15 gündür haber alamadığı 17 yaşındaki kızı Emine D.'nin bulunması için yetkililerden yardım istedi.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 2 kızını kaybeden Gülistan B., kendisi de kızı Emine D. ile gittikleri Pazarcık ilçesindeki akrabalarının evinde enkaz altında kalarak yaralandı. Tedavileri tamamlanan ve daha sonra eşinden boşanan Gülistan B. ile kızı Emine, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşamaya başladı. İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi'nde oturan Gülistan B., 23 Mart'ta evden çıkan kızı Emine D.'dan bir daha haber alamadı.

KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

Gülistan B., polise giderek kızı Emine için kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi. Gülistan B. DHA'ya yaptığı açıklamada kızının bir süredir tehdit edildiğini de iddia ederek şöyle konuştu;

"Her gün akşam gidiyorum karakola, öğrenmeye çalışıyorum bir haber var mı yok mu diye. Dün akşam da karakoldan gelirken kızımın sürekli evlerine gittiği, görüştüğü kişiler vardı onlar bana kızım ile ilgili 'Bir daha dumanını bile bulamazsın, külünü de bulamazsın. Sen bizim kim olduğumuzu bilmiyorsun' diyerek beni tehdit ettiler. Ben de gittim karakola, tekrar şikayette bulundum, uzaklaştırma verdiler. Emniyetimizden, Cumhurbaşkanımızdan destek istiyorum. Benim çocuğumu bulsunlar, bana getirsinler. Ben yatamıyorum."

‘DAHA ÖNCE DARP EDİLDİ’

Kızının kimliğini bilmediği kişilerce darbeldiğini anlatan Gülistan B., savcılığa şikayette bulunduklarını kaydetti. İki haftadır tükendiğini dile getiren Gülistan B., "Gerçekten tükendim. Benim sağ tarafım tutmaz oldu, ağlamaktan, üzülmekten. Dışarıya gidiyorum, arıyorum, sokak sokak arıyorum. Bu mahalleden başka mahallelere, girmediğim kapılara girmeye başladım" dedi. (DHA)

DHA

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Etiketler kahramanmaraş kayıp kız çocuğu kız çocuğu depremzede
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