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  4. 11 Haziran 2017 17:18

İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı

Kadıköy'de iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada çok sayıda yaralı var

İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı
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Metrobüs kazasından ilk görüntüler Metrobüs kazasından ilk görüntüler

İstanbul'da metrobüs kazası... Kadıköy Söğütlüçeşme’de iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada bazı vatandaşlar yaralandı. Koltukta sıkışan metrobüs şoförü ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sögütlüçeşme metrobüs durağında, iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu bazı yolcular yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sögütlüçeşme metrobüs durağında, iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle metrobüslerdeki bazı yolcular yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Araçta sıkışan metrobüs şoförünün kurtarılması için de çalışma başlatıldı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan şoför hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı yolcular da çevre hastanelere sevk edildi.

Kazaya karışan metrobüslerin yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Metrobüs seferleri ise durağın üst kısmında devam ediyor.

İHa & AA & DHA

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