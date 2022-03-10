İki polisi şehit eden saldırgan öldürüldü

İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa'da iki polis memurunu şehit eden saldırganın ölü olarak ele geçirildiği duyurdu.

Şanlıurfa'da iki polisi şehit eden saldırgan öldürüldü. Haliliye ilçesinde takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açılmış ve iki polis şehit olmuştu. Kaçan şüphelinin yakalanması için geniş operasyon başlatıldı. Kısa bir süre içinde zanlının izine ulaşıldı. Teslim ol çağrısına silahla karşılık veren zanlı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada zanlı vurularak etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda zanlının emniyet operasyonunda ölü ele geçirildiğini duyurdu. Soylu, "İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" ifadelerini kullandı. Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 2 evladımız şehit düştü!3. Sayfa