İmamdan depremde hayatını kaybedenler için skandal ifadeler

Konya Tahir Büyükkörükçü Cami imamı vaazında, asrın felaketinde hayatını kaybeden Suriyeli depremzedenin naaşının mis gibi kokarken, Hatay'daki diğer depremzedelerin naaşlarının pis koktuğunu söylemesi infial yarattı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken tüm Türkiye'nin yası yüreklerdeki sıcaklığını koruyor.

Ancak tüm Türkiye yasını tutmaya devam ederken Konya Tahir Büyükkörükçü Cami imamının vaazında Suriyeli depremzedenin naaşı mis gibi kokarken Hatay'daki diğer depremzedelerin naaşlarının pis koktuğunu anlattığı sözler büyük tepki çekti.

Depremzedeleri inciten imamın sözlerine eşini, evlatlarını ve sevdiklerini depremde kaybeden F5Haber kurucusu M. Sait Bilgin de tepki gösterdi. Bilgin "Oturduğu kürsüden irşad soslu şovuna, nur maskesindeki çamuruna sessiz kalamam." diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

6 Şubat...

Yaşanan iki depremle onbinlerce canımızı enkaz altında yitirdiğimiz ve 85 milyonun ömrü boyu boyunca unutamayacağı bir tarih olarak yüreklere kazınan 6 Şubat sabahı Türkiye'nin uyandığı en acı günlerden biri oldu.

Binbir hayallerle kurulan yuvalar yerle bir oldu. Öpmeye, sevmeye kıyamadığı evlatlarını, annelerini, babalarını, kardeşlerini, eşlerini, sevdiklerini, arkadaşlarını toprağa verdi milyonlarca insan.

Gözyaşları sel oldu aktı, yine de söndüremedi yüreklerdeki yangını. Tüm bunların yaşandığı ülkemizde aylar sonra bir imamın sosyal medyada paylaşılan vaazında, depremzedelerin yüreğine bıçak gibi saplanacak sözler sarf ettiği görüldü.

"ÖLEN BİNLERCE ÇOCUK GÜNAHKARDI BİR O KİŞİ Mİ MASUMDU?"

Söz konusu vaizin Konya Tahir Büyükkörükcü Cami İmamı S. A. olduğu ve programın Mevlid-i Şerif programı olduğu belirtiliyor. Suriyeli bir depremzedenin naaşının mis gibi koktuğuna ilişkin uydurma hikayeyi anlatırken, Hatay'daki diğer depremzedelerin naaşlarının pis koktuğunu söyleyen S. A.'nın skandal sözleri büyük tepki çekti. "Ölen binlerce çocuk günahkardı, pisti ama bir tek o kişi mi temizdi, mis kokuyordu?" diye soran binlerce sosyal medya kullanıcısı imamın bu çirkin benzetmesine tepki gösterdi.

İmam, sosyal medyada gündem olan vaazında söyle söylüyor

“Deprem oldu biliyorsunuz. Orada hoca kardeşlerimiz bizzat yaşadıkları olayı şöyle anlatıyorlar: ‘3-5 hafta geçti, Hatay’daki depremde hayatını kaybedenlerin hepsinin cenazeleri yıkıyoruz, tabii cenazeler kokmaya başladı. İçlerinden bir cenaze çıktı, hiçbir pis koku yok. Hatta içinden böyle mis gibi koku geliyor. Araştırdık, kim bunun yakını, hayattayken ne iş yapardı? Sorduk, Suriyeli bir kardeşimiz bu diyor. Bu tam bir peygamber aşığı idi, Resulullah’a naat yazardı, şiirler yazardı, gece gündüz dilinde Resulullah’ın aşkı eksik olmazdı. Allahuekber! Görüyor musunuz?”

DEPREMDE YAKINLARINI KAYBEDEN M. SAİT BİLGİN'DEN SERT TEPKİ

Yaşanan depremde Kahramanmaraş'a tatile giden eşini, ikiz evlatlarını, onlarca akrabasını ve sevdiğini toprağa veren F5Haber kurucusu M. Sait Bilgin, sosyal medya hesabından malum imam için yetkilere seslenerek "Oturduğu kürsüden irşad soslu şovuna, nur maskesindeki çamuruna sessiz kalamam. Allah'ı anmak, anlamak, iman etmek için tek bir kelebeğin başkalaşımını incelemek yeter. Koca kainatta her şey ilimle, bilimle, çıplak gözle bakınca bile parmak ısırtacak nizamdayken filancanın cesedi kokmamıştı ile imanı ve nizamı izah ancak cahilliktir ve bu koca evrenden nasibini hiç alamamaktır. Allah hem onlara hem de onlardan ilim bekleyenlere akıl fikir versin. Her kimdir nedir tanımıyorum, tanımak da istemiyorum ancak ilgili kurumlar inşallah gereğini yapar bu konuda." dedi.

"NUR TASVİRİ YAPMAK İNANANA YAKIŞMAZ"

Bilgin "İnsanlar günler ve haftalar sonrası yakınlarının şişmiş, kokmuş, bazen çürümüş ve parçalanmış cesetlerine ulaştı ve defnetti. Yıkanamadılar bile. Yüzbinlerce insanın yaşadığı bu travma üzerinden nur tasviri yapmak bir inanana yakışmaz." dedi.

"BİR HADSİZİN BU ACIYI MALZEME YAPMASINA GÖNLÜM RAZI DEĞİL "

"İkiz oğullarım dışında 27 yıllık arkadaşımı yani karımı, babasını, kardeşlerini, yeğenlerimizi kaybettik. Ve hem onların, hem başka çocukların parçalarını topladık enkazda günlerce. Parçalanmamış olanlara şükrettik. Kalbimiz paramparça oldu, etimizden parçalar koptu ama gıkımız çıkmadı, sabrettik, Allah'a sığındık. Bu yüzden bir hadsizin kıt aklınca irşadına bu acıyı malzeme yapmasına gönlüm razı değil." diyen Bilgin şu paylaşımları yaptı;

İnsanlar günler ve haftalar sonrası yakınlarının şişmiş, kokmuş, bazen çürümüş ve parçalanmış cesetlerine ulaştı ve defnetti. Yıkanamadılar bile. Yüzbinlerce insanın yaşadığı bu travma üzerinden nur tasviri yapmak bir inanana yakışmaz. Olsa olsa hadsizlik ve ahmaklıktır. https://t.co/F2trnlN79m — M. Sait Bilgin 🇹🇷 (@saitbilgin) October 1, 2023

Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve ilgili kurumların ne yapacağı, söz konusu imam hakkında bu çirkin sözler sebebiyle herhangi bir inceleme başlatıp başlatmayacağı ise merak konusu. Konunun takipçisi olarak bu konudaki gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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