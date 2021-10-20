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  4. İnanılmaz kaza! TIR'a bacağı sıkışan motosikletli metrelerce sürüklendi

İnanılmaz kaza! TIR'a bacağı sıkışan motosikletli metrelerce sürüklendi

İnanılmaz kaza! TIR'a bacağı sıkışan motosikletli metrelerce sürüklendi

Kocaeli'nde seyir halinde ilerlediği sırada arkadan çarptığı TIR'ın dorsesine bacağı sıkışan motosiklet sürücüsü 500 metre sürüklendi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Gece saat 01.20 sıralarında Körfez D100 Karayolu Kirazlıyalı mevkii İstanbul istikametinde edinilen bilgiye göre plakası belirlenemeyen sürat motosikleti ile seyir halinde olan M.K., Kirazlıyalı mevkiinde B.A. idaresinde tıra arkadan çarptı.

BACAĞI SIKIŞTI
Çarpmanın etkisiyle motosikletin ön kısmı ve bacağı tırın dorsesine sıkışan sürücü, tırla birlikte 500 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin uyarısı ile tırın durmasının ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan motosiklet sürücüsü M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

İHA

Etiketler kocaeli tır motosiklet dorse trafik kazası
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