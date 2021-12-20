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İnşaata feci olay! İstinat duvarının altında kaldı

İnşaata feci olay! İstinat duvarının altında kaldı

İstanbul Tuzla'da bir inşatta istinat duvarının çökmesi sonucu bir işçi duvarın altında kaldı.

Tuzla Orhanlı'da bir inşaatta yapılan çalışma sırasında istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında bir işçinin kaldığı belirtiliyor. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

DHA

Etiketler tuzla istinat duvarı
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