  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İnşaatta korkunç ölüm: Sprial ile boğazını kesti

İnşaatta korkunç ölüm: Sprial ile boğazını kesti

İnşaatta korkunç ölüm: Sprial ile boğazını kesti
Güncelleme:

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen iş kazasında 27 yaşındaki bir inşaat işçisi çalıştırdığı spiral makinesinin kontrolden çıkması sonucu boğazından ağır yaralanarak feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Düzova köyünde bir inşaat alanında yaşandı. Demir kesme makinesiyle çalışan Y.A., spiralin kontrolünü kaybetmesi sonucu boğazından yaralandı.

Durumu gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı işçiyi Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Y.A. kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İHA

text-ad
Etiketler spiral spiral boğazını kesti inşaat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tepkiler çığ oldu... Türk Bayrağı'nda direk dansı rezaleti! Tepkiler çığ oldu... Türk Bayrağı'nda direk dansı rezaleti! Fenerbahçe, 10 kişi kalan Benfica ile Kadıköy'de berabere kaldı Fenerbahçe, 10 kişi kalan Benfica ile Kadıköy'de berabere kaldı Sokak ortsında kadına şiddet dayağı: ''Ablama şiddet uyguladı!'' Sokak ortsında kadına şiddet dayağı: ''Ablama şiddet uyguladı!'' Ajda Pekkan 80'e 1 kala ''şaşırtmaya'' devam ediyor: Artık tanımak mümkün değil! Ajda Pekkan 80'e 1 kala ''şaşırtmaya'' devam ediyor: Artık tanımak mümkün değil! Defne Samyeil'nin kızı Derin Talu aradığı aşkı buldu, yeni sevgilisini böyle ilan etti! Defne Samyeil'nin kızı Derin Talu aradığı aşkı buldu, yeni sevgilisini böyle ilan etti! İstanbul Valiliği'nden ''sokak hayvanlarını toplayın'' kararı! İstanbul Valiliği'nden ''sokak hayvanlarını toplayın'' kararı! Tuz Gölü'nde gizemli olay! Tam 1 yıldır ansızın ortaya çıkıp, birden yok oluyor! Tuz Gölü'nde gizemli olay! Tam 1 yıldır ansızın ortaya çıkıp, birden yok oluyor! Bir Şarkısın Sen'in ''Fındık Kurdu'' Berna'nın son hali olay oldu Bir Şarkısın Sen'in ''Fındık Kurdu'' Berna'nın son hali olay oldu Plajda korkunç ölüm: Dalgalarla açığa sürüklenen genç boğuldu Plajda korkunç ölüm: Dalgalarla açığa sürüklenen genç boğuldu 1 Euro 47 TL tatili bitti... Gurbetçiler sınır kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu 1 Euro 47 TL tatili bitti... Gurbetçiler sınır kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu
İktidar zincir marketlere Cumhur Reyonu kurmaya hazırlanıyor İktidar zincir marketlere Cumhur Reyonu kurmaya hazırlanıyor Ağustos ayının il il en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Ağustos ayının il il en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Hastanelerin bu 2 servisinde mesai saatleri değişti Hastanelerin bu 2 servisinde mesai saatleri değişti Yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in son hali ortaya çıktı Yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in son hali ortaya çıktı Bu sefer de bir kişinin kulağını kestiği görüntüler de ortaya çıktı! Bu sefer de bir kişinin kulağını kestiği görüntüler de ortaya çıktı! Defne Samyeli'den Rasim Ozan Kütahyalı'nın hadsizliğine çok sert ve imalı tepki! Defne Samyeli'den Rasim Ozan Kütahyalı'nın hadsizliğine çok sert ve imalı tepki! İstanbul'da SMA ve DMD yardım stantları yasaklandı! İstanbul'da SMA ve DMD yardım stantları yasaklandı! Talihsiz yavru goril Zeytin 8 ay sonra Türkiye'ye veda etmeye hazırlanıyor! Talihsiz yavru goril Zeytin 8 ay sonra Türkiye'ye veda etmeye hazırlanıyor! Gündeme bomba gibi düşen iddia için MSB'den ilk açıklama! Gündeme bomba gibi düşen iddia için MSB'den ilk açıklama! Yangında cehenneme dönen cennette tabiat ana kendi kendine geri döndü! Yangında cehenneme dönen cennette tabiat ana kendi kendine geri döndü!