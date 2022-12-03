''İnternet aşkı'' kabusa dönüştü: ''Çetenin ağına düştüm''

Sosyal medya üzerinden başlayan aşk bir gencin hayatını kabusa çevirdi. Ankara'da yaşanan olayda internetten bir kadına aşık olup evlenen gencin başına gelmeyen kalmadı.

Ankara'da M.A. isimli bir kişi, internette tanıştığı kadınla bir süre sevgili olduktan sonra evlendi. Bir gün M.A., eşinin üzerine 29 ayrı hat açıldığını fark edince yaşanan tartışma sonrası eşi, M.A. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. M.A. karar sonrası evden uzaklaşırken iddiaya göre eşi evde ne var ne yok alıp götürdü. Bu olay sonrasında boşanma davası açan M.A., mahkemenin verdiği kararla hayatının ikinci şokunu yaşadı.

"SANANE, SEN KİM OLUYORSUN?"

Show Haber'in haberine göre M.A. internet üzerinden bir kadın ile tanıştı. Bir süre sevgili oldular sonra da evlenmeye karar verdiler ve Ankara'da yaşamaya başladılar. M.A., eşinin adına 29 ayrı hat açıldığını öğrenince bir akşam tartışma yaşandı. Yaşadıkları tartışmayı anlatan adam eşinin kendisine 'Sanane, sen kim oluyorsun bana karışıyorsun' dediğini aktardı. İddiaya göre kendisi eşine ne sözlü ne de fiziki şiddette bulundu ama eşi, polise gidip şikayette bulundu, uzaklaştırma kararı aldırdı.

Temizlikçi olarak çalışan adam şahsi eşyalarını alıp evden uzaklaştı. Zaten ne olduysa o karardan sonra oldu. İddiasına göre eşi sabaha karşı evde ne var ne yok toplayıp kaçtı.

Hayatının şokunu yaşayan adam eşine boşanma davası açtı. Mahkeme, adama tedbir nafakası bağlanmasına karar verdi. M.A. kendisini dolandırdığını iddia ettiği kadına aylık 1 bin TL ödeyecek. Yaşadıklarıyla ilgili konuşan M.A. 'Sizin anlayacağınız bir çetenin ağına düştüm' dedi.