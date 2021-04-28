İntihar eden kadını battaniye geren vatandaşlar kurtardı!

İstanbul Kağıthane'de Rus uyruklu genç kadın, evinin camından atlayarak intihar etti. Vatandaşların açtığı battaniyeye düşen kadın, başından yaralandı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde psikolojik soruları olduğu öğrenilen Rus uyruklu Tatyana A, cadde üzerindeki yaşadığı 4 katlı bir binanın 2. katının penceresine çıktı. İntihara teşebbüs eden kadını vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. Kadın vatandaşların ikna çabalarına yanıt vermeyince kendini önce aşağıya sarkıttı ardından da aşağıya bıraktı. Yaklaşık 10 metreden vatandaşlar tarafından açılan battaniyeye düşen kadın başından hafif yaralı şekilde kurtuldu. Yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Hareketli anların ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BATTANİYE AÇTILAR, O SAYEDE KURTULDU"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Aracımdan inince hanımefendiyi camda gördük. Hemen bağırarak ‘atlama, yapma’ diye tepki gösterdik. Sonra arkadaşlar battaniye getirdi ve açtı. Bende komşumla binaya çıktım. Kapıyı kırmaya çalıştık, sesleri duyunca sanırım kendini atmış. Durumu iyiydi, başından hafif şekilde yaralanmış. Battaniye açtılar, o sayede kurtuldu” dedi.

Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis çalışma başlattı.