İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye-İran sınırında bulunan İran'ın Khoy şehrinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; İran'ın Khoy şehrinde saat 17.55'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van başta olmak üzere Türkiye'deki bazı şehirlerde de hissedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.