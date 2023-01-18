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İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem

İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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Türkiye-İran sınırında bulunan İran'ın Khoy şehrinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; İran'ın Khoy şehrinde saat 17.55'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van başta olmak üzere Türkiye'deki bazı şehirlerde de hissedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler deprem iran iranda deprem
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