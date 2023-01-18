İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Türkiye-İran sınırında bulunan İran'ın Khoy şehrinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; İran'ın Khoy şehrinde saat 17.55'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van başta olmak üzere Türkiye'deki bazı şehirlerde de hissedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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