İranlı kardeşler 40 kilo eroinle yakalandı

Erzincan'da polisin yol denetimleri sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik köpeğin yardımı ile yapılan aramada, aracın alt döşemelerinin altına zulalanmış halde 40 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan İran uyruklu bir kadın ile bir erkeğin kardeş olduğu belirtildi.



Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube ekiplerinin Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yaptıkları yol uygulamasında içerisinde İran uyruklu 2 kişinin bulunduğu bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta narkotik köpeği yardımı ile yapılan aramada, otomobilin döşemelerinin altına zulalanmış yaklaşık 1 kiloluk paketler halinde toplam 40 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucular uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkartılırken, araçta bulunan İran uyruklu 30 yaşındaki Zahra Aramideh ve 25 yaşındaki Esmaeil Aramideh kardeşler gözaltına alındı. Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, uyuşturucu tacirlerine geçit vermerdiklerini ve bu mücadelenin aralıksız devam edeceğini ifade etti.











