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''İş, ekmek yoksa barış da yok'' deyip greve başladılar

''İş, ekmek yoksa barış da yok'' deyip greve başladılar

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Ece Seramik’te toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı, işçiler greve çıktı.

Ece Seramik Akrilik Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.'de 18 Mart 2022 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden bugüne kadarki süreç içinde sendikanın tüm çabalarına rağmen sonuç alınmadığını belirten Petrol-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Işık, bugün itibariyle "Bu işyerinde grev vardır", "İş, ekmek yoksa barış da yok", "Direne direne kazanacağız" sloganlarıyla greve çıktıklarını söyledi.

Petrol-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Işık, grev ile ilgili şunları söyledi:

“Yaklaşık 5 aylık TİS sürecini geride bırakmamıza rağmen anlaşma sağlayamadık. Enflasyon rakamları ortada. Yaşam koşulları zorlaştı. Asgari ücretle geçinmek mümkün değil. Ece Seramik'teki üyelerimizin daha insanca yaşam koşullarına kavuşması için mücadele veriyoruz. Müzakereler neticesinde sözleşme bitsin isterdik ancak olmadı. Ece Seramik grevinin başarıya ulaşması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Ece Seramik işçisi asla yalnız kalmayacak. Kararlıyız, grevimiz kazanımla bitecek."

Etiketler Ece Seramik Akrilik Kimya grev işçiler zam iş sözleşmesi
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