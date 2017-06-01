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  4. 01 Haziran 2017 12:23

İşadamına 60 bin TL'lik soygun şoku

Nevşehir'de park halindeki bir aracın camı kırılarak içinde 60 bin TL olan çanta çalındı.

İşadamına 60 bin TL'lik soygun şoku
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Nevşehir il merkezinde, yeni sanayi meydanında park halindeki bir aracın camını kıran kimliği belirsiz kişiler, aracın ön koltuğunda bulunan içinde 60 bin TL olan çantayı  alarak kaçtı.

İşadamı S.S, dün akşam saatlerinde Yeni sanayi meydanında bulunan bir banka şubesi önünde aracını park ederek bankaya girdi. İddiaya göre iş adamını takip eden beyaz renkli araç içindeki kişiler, iş adamının otomobilinin arkasında durdu. Araçtan inen beyaz montlu kapşonlu bir kişi elindeki sert cisimle aracın sağ ön camını kırarak, içerisinde 60 bin TL bulunan çantayı alıp geldikleri araca bindi ve araç hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bankadan çıktığında otomobilinin camının kırık ve çantasının yerinde olmadığını gören S.S’nin ihbarı üzerine gelen polis, olay yerine yakın bir işyerinin kamera kaydını aldı. Yapılan incelemelerin ardından olaya karışan aracın plakası belirlenerek bulunması için çalışma başlatıldı.

DHA

nevşehir , soygun , işadamı