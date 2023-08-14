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İşçi servisi TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

İşçi servisi TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
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Gaziantep'te işçi servisinin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Gece saatlerinde Gaziantep-Adana karayolunun 19’ıncu kilometresinde feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre E.Ç. yönetimindeki  işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu park halindeki TIR’a çarptı.

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde araç içerisindeki C.K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı

DHA

Etiketler gaziantep fabrika işçisi işçi servisi
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