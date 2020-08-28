Hakkari'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Hakkari'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Bakan Soylu açıkladı: 7 bölgede 36 terörist öldürüldü
Bakan Soylu açıkladı: 7 bölgede 36 terörist öldürüldü
20 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı
20 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı
Doğalgaz boru hattı patladı: Yaralılar var
Doğalgaz boru hattı patladı: Yaralılar var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 28 Ağustos 2020 21:52

İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 17 yaralı

Karaman’da işçileri taşıyan servis otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 17 işçi yaralandı.

İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 17 yaralı
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Kaza, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bisküvi fabrikasına ait T.A. yönetimindeki 20 ACM 709 plakalı Mercedes marka servis otobüsü kavşakta M.C.D. idaresindeki 61 K 22222 plakalı TIR'la çarpıştıktan sonra kontrolünü kaybederek devrildi. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından devrilen otobüsün içerisinden çıkarılan yaralı işçiler ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kente bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş’ta kaza yerine gelerek bilgi aldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
devrilme , kaza , minibüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM