  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 21 Eylül 2019 13:23

'IŞİD'in infazcısı' İzmir'de tutuklandı

Suriye'den Türkiye'ye sığınan göçmenlerin arasına karışarak Türkiye'ye sızan İzmir'in Buca ilçesinde polis operasyonuyla yakalanan IŞİD infazcısı Muhammed Ramadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'IŞİD'in infazcısı' İzmir'de tutuklandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan'ın yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.

Ramadan'ın İzmir'e geldiği istihbaratı üzerine Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Buca ilçesinde saklandığı adres belirlendi. 

Ekipler, düzenledikleri operasyonla Ramadan'ı yakaladı.

Gözaltına alınan IŞİD zanlısı, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖÇMEN GRUBUNUN ARASINA KARIŞMIŞ

 IŞİD'ci Muhammed Ramadan'ın, bir süre önce göçmen grubunun arasına karışarak Türkiye'ye giriş yaptığı, ardından İzmir'e gidip Buca ilçesindeki evde kalmaya başladığı belirtildi. 

Polisin teknik ve fiziki takibinin ardından bulunan Ramadan'ın, yurtdışına geçmek için yasadışı geçiş organizatörleriyle irtibatta olduğunun belirlenmesinin ardından operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramadan, dün gece çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
 
 

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ışid , izmir , gözaltı , deaş , göçmen , buca , infazcı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM