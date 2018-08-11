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  4. 11 Ağustos 2018 11:10

İstanbul Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü yandı

İstanbul Levent'te seyir halindeki bir halk otobüsünde yangın çıktı. Alevler diğer şoförlerin de yardımıyla büyümeden söndürüldü.

İstanbul Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü yandı
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Erguvan renkli özel halk otobüsü, Levent't seyir halindeyken yanmaya başladı.


Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi üzerinde seyreden ve içinde yolcu bulunmayan özel halk otobüsünden duman çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park etti.

Aracın yandığını gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada diğer halk otobüsleri şoförleri yangın söndürme tüpleriyle destek vererk yangının büyümesini engelledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın tümüyle söndürüldü söndürüldü. Otobüste maddi hasara sebep olan yangın nedeniyle trafik de bir süre aksadı.

Yeşilpınar-Zincirlikuyu hattında çalışan otobüsün şoförü Ahmet Yakışık, duraktan çıktığında bir sıkıntının olmadığını, seyir halindeyken birden yangının çıktığını belirterek, teknik bir arıza olabileceğini söyledi.


 

 

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