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İstanbul Havalimanı'nda su samuru operasyonu

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Moskova'dan İstanbul'a gelen 3 yolcunun valizinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan ve kürk yapımında kullanılan bin 200 adet samur postu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri Moskova'dan İstanbul'a gelen üç yolcunun valizinde yaptığı aramalarda, kürk yapımında kullanılmak üzere avlanılan samurlara ait bin 200 adet post ele geçirdi. Ele geçirilen postların piyasa değerinin 1 milyon 450 bin TL olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri Moskova-İstanbul seferi yapan uçakla İstanbul'a gelen yabancı uyruklu üç yolcunun davranışlardan şüphelendi. Yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından dış hatlardan ülkeye giriş yapmak üzereyken durduruldu. Şahısların valizleri x-ray cihazına yönlendirilerek, taramadan geçirildi. Tarama sonucunda valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Ekipler valizleri sahipleri refakatinde muayene peronlarına aldı.

Detaylı aranmak üzere açılan valizlerde çok sayıda hayvan postunun doldurulmuş olduğu görüldü. İncelemeye alınan postların, samur postu olduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen samur postunun bin 200 adet ve yaklaşık 1 milyon 450 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Samur postlarına el konulurken, olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 

DHA

Etiketler su samuru su samuru postu istanbul havalimanı
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