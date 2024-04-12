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  4. İstanbul trafiğinde dehşet: Motokuryeyi 5 yerinden bıçakladılar

İstanbul trafiğinde dehşet: Motokuryeyi 5 yerinden bıçakladılar

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İstanbul Üsküdar'da seyir halindeki motokurye ile yine seyir halinde olan iki otomobildeki şahıslar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu kavgaya dönüşen olayda motokurye bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Üsküdar Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikleti ile seyir halindeki motokurye S.A., tartışma yaşadığı iki otomobilde bulunanların saldırısına uğradı.

İstanbul Üsküdar'da seyir halindeki motokurye ile yine seyir halinde olan iki otomobildeki şahıslar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu kavgaya dönüşen olayda motokurye bıçaklanarak ağır yaralandı.

İki araç da saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. Olayı gören kişilerin durumu 112’ye bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Üsküdar'da seyir halindeki motokurye ile yine seyir halinde olan iki otomobildeki şahıslar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu kavgaya dönüşen olayda motokurye bıçaklanarak ağır yaralandı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yaralanan S.A.'ın iki bacağının 5 yerinden bıçaklandığı belirlendi.

İstanbul Üsküdar'da seyir halindeki motokurye ile yine seyir halinde olan iki otomobildeki şahıslar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu kavgaya dönüşen olayda motokurye bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay tanığı Bayram Koç, "Motokurye meslektaşımızın yanına geldik, ne yazık ki trafikte tartıştığı kişiler iki araba. 3-4 kişi oldukları söyleniyor, çevredekiler de görmüş ama polisin geldiği zaman kimse kalmamış şahitlik yapan da yok. Arkadaşımızı hem dövmüşler, 15 dakika boyunca, onun dışında bir de bıçaklamışlar, yerlerde hep kanlar var. Onun dışında biz de meslektaşlarımızla haber alınca geldik buraya 20-30 kişi. Olay böyle, polisler geldi plakalarını aldılar. Adalet yerini bulacak, gerek yoktu trafikte tartışmaya. Tartışıyorsun, 4-5 kişi adamı saatlerce dövüyorsun, bir de üstüne üstlük bıçaklıyorsun. Herkesin kendine göre çoluk çocuğu var, bu şekilde olmaması lazım" ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler motokurye üsküdar saldırı bıcaklı saldırı bıçaklı yaralama
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