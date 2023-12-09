İstanbul trafiğinde ''yuh artık'' dedirten taksi

İstanbul Üsküdar'da aracının arka koltuğuna bir camdan soktuğu tesisat borusunu diğer camdan çıkartan taksi sürücüsünü görenler dönüp dönüp bir daha baktı. Trafiği tehlikeye düşürmesine umursamadan yoluna devam eden taksi şoförü trafik polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da Üsküdar'da trafiği tehlikeye düşürecek şekilde tesisat borusu taşıyan taksiciye ceza yazıldı.

Üsküdar'da meydana gelen olayda bir taksi sürücüsü trafiği tehlikeye düşürecek şekilde tesisat borusu taşıdı. Taksi sürücüsü tesisat borusunu taksinin sol arka ve sağ ön pencerelerinden dışarıya sarkıtarak taşıdı.

Olay, taksi ile aynı istikamette seyir halinde olan bir başka araçta bulunanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, taksicinin A.T. olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından yakalanan A.T.'ye "Yükü yoldaki bir şeye takılacak şekilde yükleme" maddesinden 909 lira, "Saygısızca araç kullanma" maddesinden de 436 lira olmak üzere toplamda bin 345 lira ceza yazıldı.(DHA)

DHA