İstanbul Valiliği 1 Mayıs için Taksim kararını verdi

İstanbul Valiliği Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs için DİSK'in başvurusuyla ilgili kararını açıkladı.

Emek ve meslek örgütleri DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB, 16 Nisan'da yaptıkları ortak açıklamada, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama kararı aldıklarını duyurdu. Ancak iktidar, Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamasına kapıyı kapattı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs İşçi Bayramı'na ilişkin açıklamasında, "Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim'de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak" dedi.

Günler öncesinden çağrı yapan emek ve meslek örgütleri, "Taksim'de olmak emekçinin hakkıdır" açıklaması yapmıştı. DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Taksim Meydanı'na ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin geçen aralık ayında son kararını verdiğini hatırlatarak, "1 Mayıs'ta Taksim'de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır. Bizler de bu hakkı kullanacağız" demişti.

Görgün, Taksim Meydanı için resmi bir izin başvurusu yapmayacaklarını belirtmiş, "Bu aynı zamanda sendikal bir eylemdir, özel izne gerek yok. Herkesin hakkıdır. Kamu makamlarına bilgi vereceğiz. Bu arada İstanbul Valiliğine ve İçişleri Bakanlığına, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayacağımızı ve buna ilişkin yasal dayanaklarımızı bir dosya halinde verdik. Yani kamu makamlarını haberdar ettik" ifadelerini kullanmıştı.

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