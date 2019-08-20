İstanbul Valiliği'ne göre ''avukata şiddet'' orantılıymış

Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre; İstanbul Valiliği, koruma görevlisi iki polis memurunun ‘orantılı müdahale’de bulunduğunu kaydederek, soruşturma izni vermedi.

Olay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Demirören ve Kalyoncu ailelerinin düğününe katılmak üzere Çırağan Sarayı’na gittiği 13 Nisan günü sarayın bahçesinde yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı konvoyu nedeniyle saray önündeki caddede trafik yoğunluğu oluşmuş, otobüs ile Yeniköy’den Beşiktaş’a gitmeye çalışan avukat Sürenoğlu da trafiğe tepki göstermişti.

Konvoya yönelik el ve kol hareketleri yaptığı belirtilen Sürenoğlu, konvoydaki Cumhurbaşkanlığı koruma polisleri tarafından yakalanarak, bir araca bindirilmişti.

Çırağan Sarayı bahçesinde iki saat kadar araç içinde bekletilen Sürenoğlu, burada darp edildiğini kendisine hakaret edildiğini ifade etmişti. Sürenoğlu, olay sonrası kendisine zorla bir tutanak imzalatıldığını öne sürerek, şikâyetçi olmuştu.

Soruşturma izni verilmedi

Olay ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü bir polis başmüfettişini görevlendirdi. Başmüfettiş ön inceleme raporunu 26 Haziran 2019’da tamamladı. Rapor sonrası İstanbul Valiliği, şüpheli iki koruma polisi E. T. ve E. F. A.’ya ilişkin kararını verdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın imzasını taşıyan yazıda, iki polis için soruşturma izni verilmediği kaydedildi.