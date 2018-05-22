İstanbul ve Tekirdağ'da PKK'ya darbe: 11 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosuyla bağlantıları tespit edilen örgütün gençlik kanadı DGH üyesi 16 kişiyi belirledi. Yapılan istihbari çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde İstanbul'da 10 ilçede, Tekirdağ'da bir hücre evine eş zamanlı baskın düzenleyen terör polisi, eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirtilen 16 kişiden 11'ini yakalayarak gözaltına aldı.

Söz konusu soruşturma kapsamında zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, bu silaha ait 18 fişek, kalaşnikof mermileri ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 PKK'lı, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.