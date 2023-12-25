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İstanbul'da 6 katlı bina çöktü

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 6 katlı bir bina yıkım sırasında caddeye doğru çöktü.

Esenyurt Süleyman Demirel Caddesi Aşık Veysel Caddesi'nde 6 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı. Özel bir firma tarafından tedbir alınmadan yapılan yıkım çevreden tepki gördü. Yıkıma tepki gösterenler cep telefonuyla kayıttayken çökme meydana geldi. Bina caddeye doğru çöktü.  Çevredekiler büyük panik yaşadı. Caddedekiler binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine polis ve itfaiye geldi.

DHA

Etiketler istanbul bina çöktü esenyurt
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