İstanbul'da 7 katlı iş merkezinde panik: Sokağa döküldüler
İstanbul Sultangazi'de 7 katlı iş merkezinin elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde 7 katlı iş merkezinin elektrik panosunda saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Panodan çıkan dumanlar iş merkezine dolunca kısa süreli panik yaşandı.
Çalışanlar kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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