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  4. İstanbul'da akılalmaz anlar: Borcunu böyle tahsil etti…

İstanbul'da akılalmaz anlar: Borcunu böyle tahsil etti…

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde akılalmaz anlar yaşandı. Borç verdiği ve bir türlü geri alamadığı kişiyi karşısında görünce bir anda çılgına döndü.

Beyoğlu'nda borç verdiği ve bir türlü geri alamadığı kişiyi karşısında gören alacaklı, borçluyu döverek alacağını aldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Tarlabaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir buçuk yıl önce bir kişiye borç para veren kişi, alacağını bir türlü alamadı. Borçlu kişi parayı ödememek için izini kaybettirdi. Alacaklı ise Tarlabaşı Caddesi üzerinde borç verdiği kişiyi görünce boğazına sarılarak alacağını istedi. Alacaklı, parasını geri almak için borçluyu darp etmeye başladı.

‘BORCUM VARDI ONU ALDI’
Vatandaşların şaşkın bakışları arasında alacağını tahsil eden kişi olay yerinden ayrıldı. Borcunu ödemeyen kişi ise “Benim o kişiye borcum vardı. Onu aldı" dedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler İstanbul Beyoğlu
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