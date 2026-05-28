  4. İstanbul'da bu sefer kaçak kurbanlık değil, kaçak köpek alarmı

Güncelleme:

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü alışılmışın dışında bir olay yaşandı. Sahibinin elinden kaçan Toy Poodle cinsi küçük köpek, vatandaşların araçlarıyla kilometrelerce süren bir kovalamacaya neden oldu. Karşı şeritteki bir aracın altına saklanan ve kendisini kurtarmak isteyen kadını ısıran köpeğin yakalanma anları araç kamerasına yansıdı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü tüm Türkiye'de ve İstanbul'da yollara fırlayan ve ortalığı birbirine katan kaçak kurbanlık manzaraları yaşanırken, Beylikdüzü'nden oldukça farklı ve tebessüm ettiren (bir o kadar da hareketli) bir haber geldi.

Bu kez trafiği birbirine katan devasa bir dana değil, sahibinin elinden kurtulan Toy Poodle cinsi küçük bir köpekti.

Araçlarla Kilometrelerce Süren İnatçı Takip

Olay, küçük bir kız çocuğunun sevimli köpeğini gezdirmeye çıkardığı sırada yaşandı. İddialara göre, tasmasından veya sahibinin elinden bir anlık boşlukla kurtulan köpek, hızla koşarak trafiğe karıştı. Durumu fark eden ve köpeğin ezilmesinden endişelenen çevredeki 3-4 araç sürücüsü, küçük dostumuzu yakalamak için amansız bir takip başlattı.

Kilometrelerce süren bu ilginç kovalamaca boyunca vatandaşlar defalarca köpeğin önünü kesip yakalamaya çalışsa da, inatçı Toy Poodle her defasında çevikliğiyle kaçmayı başardı.

Kurtarmaya Çalışan Kadını Isırdı

Nefes kesen takibin sonu ise karşı şeritte bitti. Hızla gelen ve aniden yola fırlayan köpeği fark edip sert bir fren yapan aracın altına saklanan küçük kaçak, sonunda köşeye sıkıştı. Ancak korku ve panik içindeki köpek, kendisini aracın altından güvenli bir şekilde çıkarmak için uzanan yardımsever bir kadının elini ısırdı. Ufak çaplı bir yaralanmanın yaşandığı bu anların ardından köpek sağ salim kontrol altına alınarak sahibine teslim edildi.

Kaçak kurbanlık danaların yarattığı aksiyonu hiç aratmayan bu hareketli anlar, köpeği kurtarmak için seferber olan vatandaşlardan birinin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA

Etiketler istanbul beylikdüzü kaçak köpek kurban bayramı araç kamerası araç kamerası görüntüleri asayiş Toy Poodle trafik video
