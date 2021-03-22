İstanbul'da çekiçli vahşet! Cesedi streçle paketlemişler

İstanbul Tuzla'da streç film ile sarılı halde cesedi bulunan Rafet N.'nin kafasına çekiç ile vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlı, cesedi paketlemeye yardım eden arkadaşı ile birlikte tutuklandı.

Olay, 12 Mart tarihinde İstasyon Mahallesi Sevenler Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, Kazım Y.(49), borcunu geri ödemesini istemek için Rafet N. (42)'nın evine gitti. N.'nin borcunu ödeyemeyeceğini belirtmesi üzerine ikili tartışmaya başladı. Kazım Y., yanında getirdiği çekiç ile N.'ya saldırdı. Kafasına darbeler alan N., olay yerinde hayatını kaybetti.

"CESEDİ PAKETLEMESİ İÇİN ARKADAŞIMI ÇAĞIRDIM"

Saldırgan, olaydan dakikalar sonrasında arkadaşı Mustafa K.'yi arayarak cinayet işlediğini, gelip yardım etmesini istedi. Olay yerine gelen Mustafa K., cesedi ilk önce siyah bir çöp poşetine geçirdi. Sonrasında muşamba ve streç film ile kokunun etrafa yayılmaması için yedi kat sardı. Cesedi çuvala koyan ve bantlayan şüpheliler, sonrasında dairenin kapısını kilitleyerek olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli Kazım Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Beni borç batağına sürükledi, uyuşturucuya başlattı. Kavgaya tutuşunca çekiç ile kafasını ezdim. Olaydan sonrasında şoka girdim, cesedi paketlemesi için arkadaşımı çağırdım" dediği öğrenildi.

CESEDİ BİR HAFTA SONRA KIZ ARKADAŞI FARK ETTİ

19 Mart tarihinde eşyalarını almak için daireye gelen Rafet N.'nın kız arkadaşı, kapıyı açamaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımı ile içeriye giren kişi, çuval içerisinden kötü koku gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi.

"ARKADAŞINIZ UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNE GİRDİ" DİYEREK MESAJ ATMIŞLAR



Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışma ile 2 şüpheli, olaydan bir gün sonra Tuzla'da metruk bir binanın çatı katında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, olaydan sonrasında Rafet N.'nın telefonundan, rehberindeki tüm kişilere "Arkadaşınız uyuşturucudan dolayı cezaevine girdi. Ben Kazım, ancak ben yardımcı olabilirim, Rafet'in cezaevinden çıkması için avukat tutacağım" yazarak mesaj gönderdiği belirlendi.

Suçunu itiraf eden ikili, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelilerden Kazım Y., adliyeye sevk edilirken, "Dua edin polislere, hepinizi öldürecektim" dedi.