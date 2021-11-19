İstanbul’da DEAŞ operasyonu; 9 gözaltı
İstanbul'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik 9 ilçede 9 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Baskın anı kameralarca görüntülendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Fatih, Sancaktepe, Ümraniye, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Küçükçekmece’de tespit edilen 9 adrese düzenlenen baskında 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralarca görüntülendi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol