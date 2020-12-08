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  4. 08 Aralık 2020 13:09

İstanbul'da elinde çekiçle ATM'yi parçaladı

İstanbul Beykoz'da bir vatandaş yanında getirdiği çekiçle bir bankaya ait bankamatiği parçaladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Beykoz Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunun önündeki ATM'leri bir şahıs elindeki çekiçle parçaladı. O anlar kameraya yansırken, 5 ATM’nin de zarar gördüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 

atm , çekiç , bankamatik
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