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İstanbul'da eski boksör dehşeti: Döve döve öldürdü

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İstanbul'da korkunç bir cinayet yaşandı. Eski boksör olduğu öğrenilen bir kişi, dini nikahla birlikte yaşadığı kadına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği kişiyi döve döve öldürüp cansız bedenini mezarlığa bırakıp kaçmakla suçlanıyor.

Pendik'te eski boksör E.K., dini nikahlı eşine sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı İ.G. (60)'i döverek öldürdü. E.K., S.U.'la birlikte İ.G.'in cesedini mezarlığa bırakıp kaçtı. İki şüpheli de yakalandı.

 Olay, 11 Nisan Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Doğu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.K., dini nikahlı eşi S.U. ve İ.G.'le birlikte alkol almak için eve geldiler. Bir süre evde oturduktan sonra E.K. lavaboya gitti. İddiaya göre, lavobadayken İ.G.'in S.U.'a sarkıntılık yaptığını duyduduğunu öne süren E.K., İ.G.'i konuşmak için kapıya davet etti. Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrasında E.K., İ.G.'i yumrukla saldırdı. İ.G. aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Bir süre sonra yerde hareketsiz yatan İ.G.'i, E.K. S.U.'la birlikte evlerinin yakınında olan mezarlığa bırakıp kaçtı.

İstanbul'da korkunç bir cinayet yaşandı. Eski boksör olduğu öğrenilen bir kişi, dini nikahla birlikte yaşadığı kadına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği kişiyi döve döve öldürüp cansız bedenini mezarlığa bırakıp kaçmakla suçlanıyor.

Sabah saatlerinde mezarlıkta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, İ.G.'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli E.K. evinde yakalandı. E.K., S.U. ile birlikte gözaltına alındı.

İstanbul'da korkunç bir cinayet yaşandı. Eski boksör olduğu öğrenilen bir kişi, dini nikahla birlikte yaşadığı kadına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği kişiyi döve döve öldürüp cansız bedenini mezarlığa bırakıp kaçmakla suçlanıyor.

Mahalle sakini F.A., "Saat 02.00 sıralarında bağırışma sesleri duydum. Kadın heralde cinnet geçiriyor sandım. Daha sonra o ses kesildi. Başka bir şey duymadım. Sabah emniyet geldi. İnceleme yaptı. Boksçu gelmiş döverek öldürmüş, başka bir şey duymadım" dedi.

 İstanbul'da korkunç bir cinayet yaşandı. Eski boksör olduğu öğrenilen bir kişi, dini nikahla birlikte yaşadığı kadına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği kişiyi döve döve öldürüp cansız bedenini mezarlığa bırakıp kaçmakla suçlanıyor.

DHA

Etiketler dini nikah dini nikahlı cani sarkıntılık eski boksör
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