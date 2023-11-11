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İstanbul'da galericiye evinin önünde infaz!

İstanbul'da galericiye evinin önünde infaz!
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İstanbul Küçükçekmece'de galerici S.Ç., evinin önünde motosikletle gelen kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, 6 Kasım Pazartesi Günü akşam saatlerinde Söğütlüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre,  1 çocuk babası galerici S.Ç. (36), evinin önündeyken, bir motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Ç. yaralanırken, saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  Ağır yaralanan Ç. ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. 

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan S.Ç. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ç.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Bitlis, Esenburun Köyü'nde toprağa verildi. 

 

DHA

Etiketler küçükçekmece galerici motosiklet silahlı saldırı
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