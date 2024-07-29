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İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı

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Esenler'de akşam saatlerinde bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 22.00 sıralarında Menderes Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede yaşandı. İddiaya göre öğle saatlerinde kahvehanede oyun oynayan bir grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavganın ardından akşam saatlerinde işletmeye kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Esenler'de akşam saatlerinde bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Açılan ateşler işletmenin canlarına zarar verirken kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Esenler'de akşam saatlerinde bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

 MÜŞTERİLER OCAĞIN ARKASINA SAKLANDI

 Kahvehane çalışanı Mustafa Dağdır, olayda yaralanan olmadığını ve içeride bulunan 5-6 kişinin saklanmak için çay ocağının arkasına saklandığını aktardı.

 

DHA

Etiketler istanbul esenler silahlı saldırı saldırı kahvehane
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