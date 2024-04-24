  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da hastanede kan donduran cinayet: Döve döve öldürdü

İstanbul'da hastanede kan donduran cinayet: Döve döve öldürdü

Güncelleme:

İstanbul Kadıköy'de bulunan bir sağlık merkezinde dün akşam saatlerinde güvenlik amiri güvenlik amiri yardımcısını sopayla döverek öldürdü.

Korkunç olay dün saat 19.00 sıralarında Kadıköy'de bulunan bir ağız ve diş sağlığı merkezinde meydana geldi.

Hastanede güvenlik amiri olarak görev yapan E.Ç. (43) ile 15 yıllık arkadaşı güvenlik amiri yardımcısı A.A. (47) arasında tartışma çıktı. Vardiya tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Hastanenin sistem odasındaki kavgada E.Ç., sopayla A.A.'ı darbetmeye başladı. A.A. olay yerinde hayatını kaybederken, E.Ç. polisi arayarak iş arkadaşını öldürdüğünü söyledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, A.A.'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından A.A.'ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü. Saldırgan ise gözaltına alınarak Kadıköy Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

E.Ç. polise verdiği ifadede, A.A.'ın son zamanlarda vardiya saatleriyle ilgili değişiklikler yapmak istediği ve bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ç., adliyeye sevk edildi.

 

DHA

Etiketler güvenlik müdürü güvenlik amiri güvenlik amiri yardımcısı döverek öldürdü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yaz saati uygulamasında karar verildi Yaz saati uygulamasında karar verildi Erdoğan'ın doktor sohbetini AK Partili isim yayınladı Erdoğan'ın doktor sohbetini AK Partili isim yayınladı Konut fiyatlarında 2019'dan bu yana bir ilk Konut fiyatlarında 2019'dan bu yana bir ilk Yeni kabus kapımıza dayandı: Avrupa'da hızla yayılıyor Yeni kabus kapımıza dayandı: Avrupa'da hızla yayılıyor Antalya'daki teleferik faciasından yeni görüntüler Antalya'daki teleferik faciasından yeni görüntüler Mangalcılara kötü haber: Markete, kasaba giden eli boş dönüyor Mangalcılara kötü haber: Markete, kasaba giden eli boş dönüyor Bu model kapış kapış satıyor: 2. elde en çok tercih edilen otomobiller açıklandı Bu model kapış kapış satıyor: 2. elde en çok tercih edilen otomobiller açıklandı Burası ne Mars ne de çöl... Çöl tozu her yeri kapladı Burası ne Mars ne de çöl... Çöl tozu her yeri kapladı Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Süleyman Soylu 3 gazetecinin ismini verdi Süleyman Soylu 3 gazetecinin ismini verdi