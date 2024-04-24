İstanbul'da hastanede kan donduran cinayet: Döve döve öldürdü

İstanbul Kadıköy'de bulunan bir sağlık merkezinde dün akşam saatlerinde güvenlik amiri güvenlik amiri yardımcısını sopayla döverek öldürdü.

Korkunç olay dün saat 19.00 sıralarında Kadıköy'de bulunan bir ağız ve diş sağlığı merkezinde meydana geldi.

Hastanede güvenlik amiri olarak görev yapan E.Ç. (43) ile 15 yıllık arkadaşı güvenlik amiri yardımcısı A.A. (47) arasında tartışma çıktı. Vardiya tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Hastanenin sistem odasındaki kavgada E.Ç., sopayla A.A.'ı darbetmeye başladı. A.A. olay yerinde hayatını kaybederken, E.Ç. polisi arayarak iş arkadaşını öldürdüğünü söyledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, A.A.'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından A.A.'ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü. Saldırgan ise gözaltına alınarak Kadıköy Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

E.Ç. polise verdiği ifadede, A.A.'ın son zamanlarda vardiya saatleriyle ilgili değişiklikler yapmak istediği ve bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ç., adliyeye sevk edildi.

DHA