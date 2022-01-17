  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da iki tramvay hattında yangın paniği

İstanbul'da iki tramvay hattında yangın paniği

İstanbul'da iki tramvay hattında yangın paniği

İstanbul'da Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nın iki farklı durağında tramvaylardan yükselen duman paniğe neden oldu. Edirnekapı'da bir anda vagonu saran duman nedeniyle yolcuların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda iki tramvayda yaklaşık 1 saat arayla küçük çapta Yangın çıktı.

Edirnekapı istasyonunda duran tramvayın vagonunu saat 11.30 sıralarında Duman sardı. Yolcular arasında panik yaşandı. Yolcular hemen tahliye edilirken yaşanan panik kameraya yansıdı. Yapılan müdahale ile küçük çaplı yangın söndürüldü.

Diğer yangın ise yine aynı hatta sefer yapan farklı bir tramvayda saat 11.00 sıralarında çıktı. Tramvaydan Sultangazi'de bulunan Yenimahalle İstasyonu'nda dumanlar yükselmeye başladı. Yangına istasyondaki görevli personeller, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürülürken, seferlerde aksama yaşandı.

Etiketler tramvay hattı tramvay hat yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan: ''Kendi petrolümüzü çıkarınca durum çok farklı olacak''
''Sahne şov yeri'' diyen Hülya Avşar'dan dikkat çeken kostüm
Hastanede dehşet! Kadın hastasını ilaçla uyutup tecavüz etti
Onbinlerce çalışana ''ek gösterge'' dopingi: En az 1.150 TL artacak!
Kulislerden sızan sürpriz ayrıntı: ''Anayasa değişikliği de seçim yasası da rafa kalktı''
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı olay oldu! Cübbeli Ahmet'ten sert tepki
İşte 2022 memur alımı ilanları: Kamuya yüzlerce personel alınacak
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru
Çok sayıda ilde eğitime kar molası! İşte eğitime ara verilen iller
Merkez Bankası'nın yeni faiz kararına kilitlenen Dolar, Euro ve altında son durum