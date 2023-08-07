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İstanbul'da kezzaplı vahşete 91 bin TL'cik ceza

İstanbul'da kezzaplı vahşete 91 bin TL'cik ceza
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İstanbul Eyüpsultan'da, 20 kediye kezzap ve asit döktüğü belirlenen şüpheliye 91 bin 80 lira para cezası kesildi.

Eyüpsultan ilçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerinin Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine, Eyüp Sultan Camisi çevresinde bir kişiyi sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitlerle birlikte yakaladıklarını bildirmesi üzerine harekete geçildi.

İhbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, şüpheli M.Ö.'yü (44) Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine getirdi.

 Nöbetçi cumhuriyet savcısı, M.Ö.'nün ifadesinin alınması, ayrıca şüphelinin yarın savcılığa mevcutlu getirilmesi talimatını verdi.

Toplam 6 suç kaydı bulunan şüpheliye kedilere zarar verdiği gerekçesiyle toplam 91 bin 80 lira idari para cezası da uygulandı.

AA

Etiketler kezzap asit işkence kedi kedi yavrusu ceza
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