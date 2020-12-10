İstanbul'da korku dolu anlar! Cami duvarına çıkıp jiletle kendini kesti

Taksim Meydanı'ndaki yapımı devam eden caminin bahçe duvarı üzerine bugün saat 16.30 sıralarında çıkan soyadını söylemeyen Ramazan adlı kişi, bin 500 lira borcunu ödeyemediğini bağırarak, elindeki jiletle kendisine zarar vermeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa süre içerisinde gelen müzakereci polisler bu kişiyi duvardan inmeye ikna etti.

Bölgeye gönderilen merdivenli itfaiye aracının sepetine binen Ramazan, indirilerek Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Bu olayı görüntülemek ve ne olup bittiğini izlemek isteyenler kalabalık oluştururken polisler sık sık meraklılara Koronavirüs tehdidini hatırlatarak sosyal mesafe kuralına uyma ve burada beklememeleri konusunda uyardı.