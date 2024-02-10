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İstanbul'da korkunç olay! Yeni doğmuş bebek çöpte bulundu

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Sarıyer'de çöp poşetlerinin arasında bulunan yeni doğmuş bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakarak kaçan kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 25 Ocak’ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş çöpünü bırakacağı sırada, yerdeki çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bir bebek gördü.

Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından bebek, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çöp poşetlerinin konulduğu alanda inceleme yapan polis, bebeği bırakan şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan çalışma sonrası bebeği çöp poşetlerinin yanına bırakan kişinin K.Y. olduğu tespit edildi. K.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Bebeği çöpe bırakan K.Y.’nin boşandığı eşinden hamile kaldığı ve bebeği de doğunca çöpe bıraktığı belirlendi. K.Y. sabah saatlerinde Çağlayan’da buluna İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

DHA

Etiketler kadın yabancı uyruklu bebek çöp çöp konteyneri yeni doğmuş bebek
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