İstanbul'da market dönüşü maganda kurşunu ile hayatını kaybetti

Geçtiğimiz Cuma günü ablasıyla market alışverişinden dönen 20 yaşındaki Muhammet Yelekçi yolda kavga eden grup tarafından sıkılan kurşun nedeniyle başından yaralandı. Yere yığılan Yelekçi, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma genç 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olaya ilişkin bir kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Kardeşinin yanında vurulduğunu ve her şeyin saniyeler içinde gerçekleştiğini söyleyen abla Mürüvvet Demirbaş, "Cuma günü market alışverişi için çıkmıştık. Alışverişi yaptık marketten çıkar çıkmaz bir kalabalık gördük. Kısıtlama kalabalığı sandım başta. O sırada birinin silahı çıkardığını gördüm. 'Muhammet silah var' demeye kalmadan kardeşimi yerde görmem bir oldu. 17 yaşındaki bir çocuk eline silah almasını biliyorsa eğer hapiste de yatacak. Benim 20 yaşındaki kardeşim gitti. Bunun hesabını kim verecek. Bizim canımız yandı, onun da canı yansın. Devlet büyüklerine sesleniyorum. Kardeşim için adalet istiyorum" dedi.



"Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın"

Baba Sabahattin Yelekçi ise "Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın. Cumhurbaşkanlığına, İçişleri Bakanlığına ve Adalet Bakanlığına sesleniyorum. Ayrıca 5 suç kaydı bulunan kişiyi savcı nasıl serbest bırakıyor. Bunun açıklamasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan olay sonrası sokakta yaşanan hareketlilik, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin yaralı gence müdahalesi yer alıyor.