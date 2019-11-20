İstanbul'da mezarlıkta tecavüz dehşeti ! Emniyet açıklama yaptı

Şişli'de bulanan Feriköy Mezarlığı'ndan kadın çığlıkları duyan akaryakıt istasyonu çalışanları, yolun kenarında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadınla karşılaştı. Kendisine tecavüz edilmek istendiğini söyleyen kadın polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Olay saat 05.00 sıralarında Feriköy Mezarlığı'nda yaşandı. Mezarlığın yanında bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları, mezarlıktan kadın çığlıkları geldiğini fark etti. Sesin geldiği yöne doğru hareket eden çalışanlar, yolun karşısında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadın olduğunu fark etti.





İSTASYONDA BULUNAN PERSONEL KIYAFETLERİ VERİLDİ

Kadını istasyon tarafına getiren çalışanlar, kadına akaryakıt istasyonunun personel kıyafetlerinden verdi. İsmi öğrenilemeyen kadın, Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

OTOMOBİLLE KAÇARKEN KAZA YAPTI

Kadının akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından giydirildiği sırada, kadına tecavüz etmeye çalışan şüphelinin kullandığı iddia edilen otomobil mezarlıktan çıkarak, Sıracevizler Caddesi'nden Dolmabahçe-Bomonti Tüneli istikametine doğru hareket etti. Bariyerlere çarparak kaçan otomobil kısa sürede gözlerden kayboldu.





AKARYAKIT İSTASYONU MÜDÜRÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Akaryakıt istasyonu müdürü Cemal Bilge, “Çalışırken bir ses duyduk. Koştuk geldik, bir kadın tabelanın altında çırılçıplaktı. Elbise getirdik. Kadın 'imdat' diye bağırıyordu" dedi.





OTOMOBİL TERKEDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Mezarlıktan çıktıktan sonra bariyerlere çarparak ilerleyen şüpheliye ait olduğu öne sürülen otomobil, Sıracevizler Caddesi'nde bulunan Feriköy Mezarlığı girişinde terk edilmiş olarak bulundu. Polis şimdi her yerde şüpheliyi arıyor.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Olayın ardından tecavüz ettiği iddia edilen İ.Ç. gözaltına alındı. Kendisine tecavüz edilmek istenildiğini iddia eden İ.Ü. ve şüpheli İ.Ç. birbirlerinden şikayetçi oldu. Konu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "20.11.2019 tarihi saat 05.25 sıralarında İlimiz Şişli ilçesi Feriköy Mahallesi Hasret Caddesinde İ.Ü. (36) isimli şahsın cinsel saldırıya uğramış olabileceği bilgisi edinilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; Bahse konu adrese görevlilerimizce ivedilikle geçilmiş, olayın İ.Ü. ve İ.Ç. (36) isimli şahıslar arasında yaşandığı, İ.Ü' Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giderek, burada bulunan istasyon çalışanlarına, kuzeni tarafından tanıştırıldığı biri tarafından kendisine tecavüz edilmeye çalışıldığını belirterek, polise haber verilmemesini ve kendisine bir taksi çağırmalarını istemiştir. İstasyon çalışanları tarafından polise haber verilmiş İ.Ü olay yerinden taksi ile ayrılmak üzereyken muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli İ.Ç ise İ.Ü ile saati 150 TL'ye fuhuş için anlaştığını ancak kadının parasını alarak kaçtığı gerekçesiyle Piyalepaşa Caddesi üzerinde gördüğü polis ekiplerine şikayette bulunmuştur." denildi.

İKİSİNİN DE SUÇ KAYDI KABARIK

İ.Ü.'nün 2 uyuşturucu kullanmak, 3 uyuşturucu ticareti, 2 hırsızlık, 9 yaralama, 3 tehdit, mala zarar verme, hakaret, 2 aile hukukundan kaynaklanan hükmün ihlali ve 2 ailenin korunması kanunun ihlali olmak üzere toplam 25 suç kaydı bulunduğu tespit edilirken, İ.Ç.'nin ise 3 uyuşturucu kullanmak, yağma, yaralama, mala zarar verme, hakaret, parada sahtecilik, hırsızlık ve görev yaptırmamak için direnmek suçundan 10 suç kaydı olduğu tespit edildi.



