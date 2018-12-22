İstanbul'da milyonlarca dolarlık hırsızlık

Olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişiyi tutuklanırken, polis tavus kuşu figürünü bulmak için operasyonları sürdürüyor.

İstanbul'da polise başvuran Yemenli A.A.H.M., yurt dışından getirdiği ve satmaya çalıştığı milyonlarca dolar değerinde tavus kuşu figürünün gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Yemenli antikacı elmas, pırlanta, zümrüt gibi değerli taşlarla süslü, Tavus kuşu figürünü İstanbul'a getirdikten sonra kuyumculuk yapan bir arkadaşına emanet ederek internet üzerinden verdiği ilanlarla müşteri aradığını söyledi. Geçtiğimiz Kasım ayında alıca olduğunu söyleyen bir kişinin kendisiyle irtibata geçtiğini anlatan Yemenli mağdur antikacı, söz konusu kişiyle buluştuğunu, figürü inceleyen kişinin eserin gerçek olduğunu kabul etiğini daha sonra kendisini arayarak satış işlemini gerçekleştirmek üzere Esenyurt'a davet ettiğini belirtti. Tavus kuşunu alarak verilen adrese gittiğini anlatan mağdur A.A.H.M., "Burada benim başıma silah dayadılar. İçinde tavus kuşunun bulunduğu kutuyu aldılar. Daha sonra kaçtılar" dedi.

KAİDESİ BULUNDU

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, Yemenli antikacıyla müşteri gibi irtibata geçip eseri de inceleyen A.K. adlı kişinin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çalınan tavus kuşunun üzerine konulduğu kaide bulundu.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Poliste verdikleri ifadelerinde tavus kuşunun nerede olduğunu bilmediklerini söyleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, milyonlarca dolar değerinde olduğu iddia edilen kayıp tavus kuşunu bulmak için operasyonları sürdürüyor.



