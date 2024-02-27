  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da ''öğretmen-öğrenci'' skandalı: 2 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul'da ''öğretmen-öğrenci'' skandalı: 2 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul'da ''öğretmen-öğrenci'' skandalı: 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Güncelleme:

Türkiye'de geçtiğimiz hafta gündeme gelen "öğretmen öğrenci arasındaki yasak ilişki" skandalına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da bir lisedeki öğretmenin bir kız öğrencisiyle yasak aşk yaşadığı, iddia edildi.

İstanbul Fatih'teki bir lisenin bazı öğrencilerinin sınav olmaksızın Türk Dili ve Edebiyatı dersinden 100 puan alması dikkat çekti.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre M.C. adlı Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin öğrencileriyle dışarı çıkarak sigara ve alkol alması ve bir öğrencisiyle gönül ilişkisi yaşadığına yönelik ihbarlar üzerine Fatih Kaymakamlığı, okuldan konu hakkında ön inceleme raporu istedi.

Ön incelemede; sistemde, Türk Dili ve Edebiyatı dersinden yüksek not aldığı görülen öğrencilerin, yazılı kâğıdı olmadığı görüldü. Durum Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilince okula atanan müfettişler ise söz konusu öğretmenin, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 10. sınıf öğrencisi bir kız çocuğuyla arasına mesafe koyamayarak gönül ilişkisi yaşadığını tespit etti.

Müfettişlerin raporunda M.C.'nin derslerde öğretmen-öğrenci ilişkisini sağlayamadığı, birliktelik yaşadığı öğrencisine konum atarak evine çağırdığı, öğrencileriyle argo konuşup cinsel içerikli konulara girdiği ve dışarıda sigara içip alkol kullandıkları anlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı M.C. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

(Kaynak)

Etiketler lise öğretmeni öğretmen rezalet öğrenci kız öğrenci ilişki yasak aşk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Canlı yayında dikkat çeken yerel seçim tahmini: ''O il el değiştirebilir'' Canlı yayında dikkat çeken yerel seçim tahmini: ''O il el değiştirebilir'' AK Parti Sözcüsü Çelik'ten emeklilere seyyanen zam sorusuna yanıt AK Parti Sözcüsü Çelik'ten emeklilere seyyanen zam sorusuna yanıt Bu köye ''yabancı'' giremiyor! Arsa satışı yasaklandı Bu köye ''yabancı'' giremiyor! Arsa satışı yasaklandı Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e evlilik resti Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e evlilik resti Akrabalar arasında kanlı çatışma: 3 ölü, 2 yaralı var Akrabalar arasında kanlı çatışma: 3 ölü, 2 yaralı var Van'da minibüsün üzerine çığ düştü: Ölü ve yaralılar var Van'da minibüsün üzerine çığ düştü: Ölü ve yaralılar var Dolar ve Euro için kabus gibi uyarı: ''Şok artış yaşanabilir'' Dolar ve Euro için kabus gibi uyarı: ''Şok artış yaşanabilir'' Akraba evliliğinin en çok yapıldığı iller belli oldu Akraba evliliğinin en çok yapıldığı iller belli oldu Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası çok ağır küfür Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası çok ağır küfür