İstanbul'da otluk yangını: Alevler tır garajına ilerliyor
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Hadımköy'de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Arnavutköy Hadımköy'de otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının yakındaki tır garajına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.
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