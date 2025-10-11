İstanbul'da otobüs bekleyen genç kıza iğrenç taciz kamerada

Avukat Serdar Öktem'in katillerinin yeni görüntüsü ve ifadeleri ortaya çıktı

İslam Memiş altın alanları uyardı: ''Altın değil, risk aldı'' deyip yeni dünya düzenini açıkladı!

30 kilo birden verip, yeni bir aşka yelken açmıştı; zayıflamaya devam ediyor!

Hava sıcaklıkları artıyor, ancak kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek!

Dikkat! Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı: Artık her yerden erişilebilmesi zorunlu!

Trump yeni bir finansal savaşı başlattı; borsalar, altın, piyasalar allak bullak!

Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili terörist başı Öcalan'ı rahatsız etmişiz!

Kırmızı bültenle aranan 2 organize suç örgütü üyesi daha Türkiye'de

Eski eşini 4. kez uzaklaştırma kararı aldırdığı günün ertesi günü öldüren caninin cezası belli oldu

Yeşil istilacılar Asi Nehri'ni yuttu: Koca nehir yemyeşil bir ovaya dönüştü!

Türkiye'nin tarihi sır noktasına ziyaretçi akını: Dünya'nın en büyüğü...

Patlayıcı üretim tesisinde patlama: Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var!