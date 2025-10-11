  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da otobüs bekleyen genç kıza iğrenç taciz: Tacizci böyle paketlendi!

İstanbul'da otobüs bekleyen genç kıza iğrenç taciz kamerada

Güncelleme:

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir şüpheli, otobüs durağında bekleyen genç kıza sözlü tacizde bulunan şüpheli yakalanırken taciz anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Haraççı Mahallesi Borsa İstanbul İmam Hatip Lisesi durağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, durakta otobüs bekleyen G.D. isimli genç kızın, yanına yaklaşan S.D. isimli şahıs sözlü tacizde bulundu.

Uzaklaşan şüpheli ardından tekrar kızın yanına gelerek "çok güzelsin, gel seni bırakayım" ifadelerini kullandı.

Taciz edilen genç kız şüpheliye tepki gösterdikten sonra uzaklaştı. Genç kız, cep telefonu kamerasıyla o anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, şahsın genç kızı taciz ettiği anlar yer aldı.

Genç kız, çektiği görüntü kaydıyla Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yavuz Selim Polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli yakalanarak polis merkezine getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahsın adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İHA

text-ad
Etiketler taciz genç kız genç kıza taciz arnavutköy taciz anı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Avukat Serdar Öktem'in katillerinin yeni görüntüsü ve ifadeleri ortaya çıktı Avukat Serdar Öktem'in katillerinin yeni görüntüsü ve ifadeleri ortaya çıktı İslam Memiş altın alanları uyardı: ''Altın değil, risk aldı'' deyip yeni dünya düzenini açıkladı! İslam Memiş altın alanları uyardı: ''Altın değil, risk aldı'' deyip yeni dünya düzenini açıkladı! Eşiyle tartışan psikopat, karısını çalıştığı iş yerinde tüfekle vurarak öldürdü! Eşiyle tartışan psikopat, karısını çalıştığı iş yerinde tüfekle vurarak öldürdü! Başsavcılık Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istedi! Başsavcılık Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istedi! 30 kilo birden verip, yeni bir aşka yelken açmıştı; zayıflamaya devam ediyor! 30 kilo birden verip, yeni bir aşka yelken açmıştı; zayıflamaya devam ediyor! Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin endişelerinden açıklama Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin endişelerinden açıklama Hava sıcaklıkları artıyor, ancak kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek! Hava sıcaklıkları artıyor, ancak kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek! Dikkat! Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı: Artık her yerden erişilebilmesi zorunlu! Dikkat! Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı: Artık her yerden erişilebilmesi zorunlu! Trump yeni bir finansal savaşı başlattı; borsalar, altın, piyasalar allak bullak! Trump yeni bir finansal savaşı başlattı; borsalar, altın, piyasalar allak bullak! Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili terörist başı Öcalan'ı rahatsız etmişiz! Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili terörist başı Öcalan'ı rahatsız etmişiz!
Yaşlı çift evlerinin önünde katledilmişti; at izi, itin izini ortaya çıkardı! Yaşlı çift evlerinin önünde katledilmişti; at izi, itin izini ortaya çıkardı! Kırmızı bültenle aranan 2 organize suç örgütü üyesi daha Türkiye'de Kırmızı bültenle aranan 2 organize suç örgütü üyesi daha Türkiye'de Eski eşini 4. kez uzaklaştırma kararı aldırdığı günün ertesi günü öldüren caninin cezası belli oldu Eski eşini 4. kez uzaklaştırma kararı aldırdığı günün ertesi günü öldüren caninin cezası belli oldu Yeşil istilacılar Asi Nehri'ni yuttu: Koca nehir yemyeşil bir ovaya dönüştü! Yeşil istilacılar Asi Nehri'ni yuttu: Koca nehir yemyeşil bir ovaya dönüştü! DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anayasa çalımı! DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anayasa çalımı! Türkiye'nin tarihi sır noktasına ziyaretçi akını: Dünya'nın en büyüğü... Türkiye'nin tarihi sır noktasına ziyaretçi akını: Dünya'nın en büyüğü... Patlayıcı üretim tesisinde patlama: Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var! Patlayıcı üretim tesisinde patlama: Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var! Türkiye'yi terk eden güzel oyuncu Ege'nin cennetinde ortaya çıktı Türkiye'yi terk eden güzel oyuncu Ege'nin cennetinde ortaya çıktı Erdoğan'dan babaevinde ''kirlettik, rezil ettik'' dediği bir zamanların cennetine ziyaret Erdoğan'dan babaevinde ''kirlettik, rezil ettik'' dediği bir zamanların cennetine ziyaret Köprüde tartışan kadınlardan biri metrelerce yüksekten kendini aşağı attı! Köprüde tartışan kadınlardan biri metrelerce yüksekten kendini aşağı attı!