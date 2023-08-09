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İstanbul'da otobüs kaza yaptı: Onlarca yaralı var

İstanbul'da otobüs kaza yaptı: Onlarca yaralı var
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İstanbul Kemerburgaz'da havalimanı çalışanlarını taşıdığı öğrenilen bir otobüsün yaptığı kazada 29 kişi yaralandı.

İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz'da havalimanı personelini taşıyan servis otobüsünün köprü üzerinden düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 29 kişi yaralandı.

Işıklar-Ağaçlı yolu üzerindeki köprüde seyreden servis otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, yaklaşık 6 metre yükseklikten boş araziye düştü.

 İhbar üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da otobüs kaza yaptı: Onlarca yaralı var - Resim : 1

29 KİŞİ YARALANDI
Otobüste sürücü ve 46 kişinin bulunduğu, kazada ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Etiketler 29 yaralı yaralı otobüs kaza
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