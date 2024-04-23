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İstanbul'da restoranda korkutan yangın

İstanbul'da restoranda korkutan yangın
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İstanbul Beşiktaş'ta bir restoranın deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde bulunan restoranın depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesinin ardından çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken caddeyi kaplaması nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Polis ekipleri ise çevrede önlem aldı. Yangının restoranda mesaiye başladıktan kısa süre sonra çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İHA

Etiketler Beşiktaş restoran depo yangın
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