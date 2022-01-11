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İstanbul'da restoranda yangın

İstanbul'da restoranda yangın

Şişli'de bir restoranın asma katında çıkan yangın söndürüldü. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan restoranda hasar oluştu.

Yangın saat 05.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesinde bulunan bir restoranın asma katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında restoranda hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler şişli yangın restoran yangın çıktı istanbul asma kat
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