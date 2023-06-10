İstanbul'da sanayi sitesinde korkutan yangın

İstanbul Başakşehir'de bulunan İkitelli Organize Sanayi bölgesinde 6 katlı bir fabrikada yangın çıktı.

Başakşehir İkitelli Organize sanayi bölgesinde 6 katlı bir fabrikanın çatı katında, plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA