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İstanbul'da sanayi sitesinde korkutan yangın

İstanbul'da sanayi sitesinde korkutan yangın
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İstanbul Başakşehir'de bulunan İkitelli Organize Sanayi bölgesinde 6 katlı bir fabrikada yangın çıktı.

Başakşehir İkitelli Organize sanayi bölgesinde 6 katlı bir fabrikanın çatı katında, plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA

Etiketler başakşehir ikitelli organize sanayi sitesi
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