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İstanbul'da sanayi sitesinde patlama: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da sanayi sitesinde patlama: Ölü ve yaralılar var
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İstanbul'da İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir işyerinde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Başakşehir'de bulunan İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama oldu. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

DHA

Etiketler istanbul ikitelli esenler sanayi sitesi patlama
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