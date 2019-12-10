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  4. 10 Aralık 2019 00:14

İstanbul'da silah sesleri ! Kurşun yağdırdılar

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir büfeye silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

İstanbul'da silah sesleri ! Kurşun yağdırdılar
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Eyüpsultan'da bir büfeye yönelik silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi Avcı Sokak'taki Y.A.'ya ait büfeye gelen motosikletli 2 kişiden birinin açtığı ateş sonucu Y.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Y.A'yı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Saldırının ardından 2 şüpheli motosikletle kaçtı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (

AA

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